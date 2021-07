L'euforia per la vittoria degli Europei conseguita a Wembley tre sere fa contro l'Inghilterra, unita nel suo caso alla felicità per il matrimonio con Veronica Ciardi, continua a sgorgare attraverso i social di Federico Bernardeschi:Una sequenza di immagini che partono dalla disfatta contro la Svezia e arrivano al trionfo londinese. Il tutto con messaggi come "Quando cadi puoi solo rialzarti".