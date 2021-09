Dopo l'allarme di questa mattina, arrivano novità sulle condizioni degli Azzurri infortunati al momento in ritiro a Coverciano.Stesso discorso per Nicolò Zaniolo dopo la botta rimediata contro la Svizzera, sarà a disposizione di Roberto Mancini. Torna invece a casa Ciro Immobile, che non prenderà parte alla gara di questa sera contro la Lituania. A casa anche Lorenzo Insigne, per motivi personali.