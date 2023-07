Le avevamo lasciate a Valenciennes, il 29 giugno 2019, quando lo 0-2 incassato dai Paesi Bassi poneva fine alla loro corsa ai quarti di finale. Una sconfitta che, in ogni caso, non ha minimamente influenzato il giudizio su un percorso strepitoso, che ha contribuito a proiettarle nell’elite del calcio femminile mondiale. Ora, dopo un Europeo deludente a fare da intermezzo, le ragazze di Milena Bertolini tornano con una rosa rinnovata e pronta a giocarsi le sue carte nella nuova rassegna intercontinentale, di scena in Australia e Nuova Zelanda.La prima sfida con l’Argentina sa già di dentro o fuori: chi avrà la meglio? Le quote dei traders sembrano dare grande fiducia ai nostri colori.Obiettivo partenza sprint - In un Gruppo G che, sulla carta, vede la Svezia come netta favorita e il Sudafrica come possibile ultima forza, pare proprio che le Azzurre dovranno giocarsi le loro chance con l’Albiceleste, desiderosa di fare lo sgambetto alle più quotate rivali. Per Betclic, la Nazionale di Bertolini si porterà a casa l’intera posta in palio. L’Italia vincente è quotata a 1.55, con le sudamericane che inseguono a 5.45. Il pareggio è indicato a 4.00, mentre l’equilibrio regna sovrano sul potenziale numero di gol: l’Under 2.5 è leggermente avanti, quotato a 1.81 (per Sisal a 1.80), mentre l’Over 2.5 è dato a 1.83. Il risultato più probabile resta comunque l’1-0 italiano, a 6.80.Giacinti-Girelli-Bonansea: l’Italia gioca le sue carte - Quattro anni fa i loro gol determinavano l’esito di una fase a gironi destinata a consegnare all’Italia il pass per la fase a eliminazione diretta. Oggi, la “coppia juventina” formata da Cristiana Girelli e Barbara Bonansea punta ancora a essere decisiva sotto porta. Secondo Betclic, sia la firma della prima che quella della seconda sono quotate a 2.25. Ad aprire le danze nell’ottavo di finale contro la Cina nel 2019 fu invece Valentina Giacinti, fresca di Scudetto con la Roma e già in lista per un altro gol importante, indicato a 2.75.L’Italia “vede” gli ottavi - In un raggruppamento che, come detto, dovrebbe essere dominato dalle svedesi, date vincenti nel girone a 1.15, la nostra Nazionale è indicata a 6.00 da Betclic, quota ben più bassa del 15.00 dell’Argentina. Quasi utopico, invece, un primo posto del Sudafrica, a 65.00.