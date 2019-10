Il gol segnato da Federico Bernardeschi contro il Liechtenstein è stato il secondo gol più veloce della storia della Nazionale azzurra, il più veloce se non si considerano le amichevoli, ma solo le gare ufficiali. 1 minuto e 48 secondi, ecco quanto poco è bastato al giocatore della Juventus per portare in vantaggio l'Italia: il precedente più rapido, appartiene ad un altro juventino - all'epoca: si tratta di Emanuele Giaccherini, che dopo appena 18 secondì violò la porta di Haiti nel giugno del 2013.