Dopo essersi qualificata per Euro2024, l'Italia adesso aspetta di sapere chi affronterà nel girone. Il sorteggio avverrà il 2 dicembre ad Amburgo e sarà tutt'altro che banale per gli azzurri. Molto probabilmente infatti, la squadra di Spalletti sarà in quarta fascia (al momento è terza ma basta che la Croazia superi l'Armenia per finire in quella successiva). In quest'ultimo caso, il gruppo peggiore che potrebbe capitare alla nazionale, scrive la gazzetta dello Sport, è quello con Francia, Danimarca e Olanda.