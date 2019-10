Venerdì il ct dell'Italia Roberto Mancini annuncerà la lista dei convocati per le prossime partite della Nazionale, impegnata il 12 ottobre a Roma contro la Grecia e il 15 a Vazud con il Liechtenstein per le gare di qualificazione ad Euro 2020. La Gazzetta dello Sport ha ipotizzato l'elenco dei giocatori, tra i quali ci sono gli juventini Bonucci e Bernardeschi.



Ecco la possibile lista:

Portieri: Sirigu, Donnarumma, Meret, Gollini.

Difensori centrali: Bonucci, Romagnoli, Acerbi, Izzo, Mancini.

Esterni difensivi: Spinazzola, Florenzi, D’Ambrosio, Emerson (Biraghi).

Centrocampisti: Jorginho, Verratti, Barella, Sensi, Cristante, Zaniolo (De Rossi in dubbio; Tonali per la seconda sfida).

Attaccanti centrali: Belotti, Immobile, Lasagna (Kean per la seconda):

Esterni offensivi: Chiesa, Bernardeschi, Insigne, El Shaarawy (Grifo).