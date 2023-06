Una gara da dimenticare quella di ieri di Leonardotra l'Italia di cui è capitano e la Spagna. Di seguito le pagelle dai principali quotidiani italiani:Errore gravissimo che condizioni la partita, anche se gli azzurri recuperano subito: tentare il dribbling davanti all’area non ha senso. Si riprende, ma il danno è fatto. Fuori dopo un tempo. Un’annata da dimenticare.Il doppio disastro al 3′ è imbarazzante per lentezza e goffaggine. Ma non si abbatte e prova pure qualche lancio. Però è sempre un pizzico in ritardo anche negli stacchiL’idea di metterlo al centro della difesa a tre è giusta se si pensa alla costruzione del gioco: serve un lanciatore, oltre a Jorginho, per colpire la Spagna in verticale. Il problema è che Bonucci deve fare anche e soprattutto il difensore e qui sono guai, ma guai seri. Il gol di Yeremi Pino è tutto demerito suo: se un giocatore della sua esperienza rischia davanti alla propria area di perdere subito la palla in uscita, e invece gli va bene, poi deve disfarsene in un attimo. Il piacere ostentato della costruzione dal basso tradisce anche lui e Pino lo incenerisce. In difficoltà pure quando esce dalla linea per marcare Morata