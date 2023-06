Non un grande impatto quello di Federico Chiesa sulla gara di giovedì tra Italia e Spagna. Di seguito la sua pagella dai principali quotidiani italiani:Entra per Immobile ma mai davvero in partita, correndo spesso a vuoto senza posizione. Però è il momento di risolvere l’enigma: può fare il centrale? Secondo noi, noAvrebbe dovuto far ripartire, non ci riesceNon riesce a entrare in partita