Luciano Spalletti ha comunicato la lista dei convocati per Ucraina-Italia. Cinque azzurri resteranno in tribuna per la sfida decisiva. Si tratta di Andrea Cambiaso, Domenico Berardi, Andrea Colpani, Marco Carnesecchi e Manuel Lazzari. C'è quindi Moise Kean, che era assente contro Malta anche per alcuni problemi fisici avuti nella scorsa settimana.Portieri - Donnarumma, Provedel, Vicario.Difensori - Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Biraghi, Buongiorno, Darmian, Acerbi, Mancini.Centrocampisti - Bonaventura, Jorginho, Cristante, Frattesi, Barella.Attaccanti - Scamacca, Raspadori, Kean, Chiesa, Politano, Zaniolo, El Shaarawy.