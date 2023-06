L'allenatore dell'Italia, Roberto Mancini, ha diramato la lista dei convocati per gli impegni di Nations League. Gli azzurri affronteranno in semifinale la Spagna, partita in programma il 15 giugno. Il ct ha deciso di chiamare ancora Leonardo Bonucci mentre è assente Manuel Locatelli. C'è invece Federico Chiesa, reduce dal gol nell'ultima di campionato. Di seguito la lista dei 23 calciatori convocati.