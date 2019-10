L'Italia scende in campo a Roma contro la Grecia per conquistare tre punti che possano portarla aritmeticamente all'Europeo del 2020, visto che la Finlandia sta perdendo per 4-0 contro la Bosnia Erzegovina. Roberto Mancini sceglie di escludere Federico Bernardeschi, almeno inizialmente, in favore di Nicolò Barella a centrocampo, mentre Leonardo Bonucci è titolare e capitano al centro della difesa azzurra. Ecco le formazioni ufficiali:



LE FORMAZIONI UFFICIALI



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

GRECIA (4-3-1-2): Paschalakis; Bakakis, Siovas, Chatzidiakos, Stafylidis; Zeca, Kourbelis, Bouchalakis; Bakasetas; Limnios, Koulouris.