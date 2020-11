Così ieri sera a Rai Sport il presidente della Figc Gabriele Gravina: ""Salary Cap? In Spagna non lo stanno inserendo, c'era già, solo che si sono accorti che dopo il Covid hanno oscillazioni molto più importanti rispetto a prima. Noi sicuramente dobbiamo fare riflessioni approfondite, non bisogna gettare idee proponendo rimedi non facilmente applicabili. Le Nazionali sono un problema? In questo periodo che ha esasperato il rapporto tra club e nazionali c'è stata una certa flessibilità grazie anche all'attenzione di Mancini verso le problematiche dei club. La Nazionale non può essere utilizzata solo come un vantaggio in alcuni momenti ed essere considerata critica in altri: rappresenta un patrimonio di valori ed entusiasmo che fa bene all'Italia. Futuro Mancini? Possiamo solo chiudere gli sportelli e non far scendere l'autista. Ci proveremo in tutti i modi e Roberto è una persona molto sensibile, spetterà a lui fare le scelte giuste. Sono convinto che il suo amore verso i ragazzi e il Paese lo legherà per molto tempo all'azzurro".