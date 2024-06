Gabriele Gravina, presidente della FIGC, a margine di un'iniziativa FIGC-Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, è intervenuto in conferenza stampa da 'Casa Azzurri': "Spalletti? Noi dobbiamo andare avanti in maniera decisa sulla realizzazione del nostro progetto: abbiamo scelto lo scorso agosto il miglior allenatore sul mercato, ha una filosofia che noi condividiamo ed è l'unica strada che possiamo seguire".queste non possiamo negarle. Sono distanze legate all'esperienza: il nostro gruppone composto per la maggior parte di giocatori tra over 23 e under 30 non hanno la stessa esperienza, ad esempio, della Croazia. Paghiamo in termini di esperienza, di materiale selezionabile, paghiamo il gap sulle strutture e tutte queste cose devono farci capire che non basta la storia di un paese per fondare le aspettative. Quest'ultime si creano col lavoro e giocando insieme. Lo dissi già nel 2021: non gioca l'Europeo solo chi gioca in campo, ma tutti i protagonisti del mondo intero.per diventare una squadra speciale abbiamo bisogno di tutto ciò che ci circonda".