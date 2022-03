Nonostante l'eliminazione dal prossimo Mondiale e la sfilza di nomi già in circolo per il ruolo di Ct, in FIGC è non intendono rinunciare a Roberto Mancini. Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, Gravina proverà a breve a convincere il Ct azzurro con una nuova proposta. L'obiettivo a lungo termine sarà il Mondiale del 2026, da centrare con un gruppo fresco e da far crescere, dopo aver condiviso un'attenta analisi degli errori che hanno portato al fallimento di quest'anno.