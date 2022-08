Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha rilasciato delle dichiarazioni in una lunga intervista concessa ai microfoni di Radio Anch'Io lo Sport, dove ha svelato anche la nascita di un nuovo progetto che coinvolge l'Italia in vista dei Mondiali in Qatar.'In vista dei Mondiali la Nazionale ha un solo progetto, quello di rivedersi, e per questo ringrazio la Lega di A per avere messo a disposizione i calciatori per quei dieci giorni prima. Mancini avrà a disposizione la Nazionale e tanti giovani. Poi sono previste due amichevoli. Una a Tirana contro l’Albania e poi un mini ritiro in Arabia Saudita. Mancini ha le idee chiare e biosgna dare stabilità al progetto. Un mix giusto tra zoccolo duro e giovani ben strutturati. 2032? E’ auspicabile che il prossimo Governo appoggerà la candidatura, era un impegno di Draghi e si ispirava a rilancio e ristrutturazione degli impianti. Situazione che potrebbe fare del bene all’economia del Paese'.