Leonardo Spinazzola era il miglior terzino sinistro di questi Europei, due volte man of the match per l'Italia. Ma proprio nei minuti finali della partita vinta ieri sera dagli Azzurri contro il Belgio, che ha permesso alla squadra del c.t. Mancini di staccare il pass per le semifinali, il laterale scuola Juve e con un passato anche nella prima squadra bianconera, si è accasciato a terra e ha visto in poco tempo la fine del suo torneo. E l'inizio di un calvario che durerà sicuramente parecchi mesi.

Dopo gli esami effettuati oggi a Roma, infatti, Spinazzola ha avuto la terribile conferma: rottura sottocutanea del tendine d'Achille sinistro. Il giocatore torna a disposizione del suo club e inizierà la lunga riabilitazione. L'Italia affronterà la Spagna martedì sera senza una delle sue punte di diamante finora.