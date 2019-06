Laura Giuliani, portiere della Juventus e dell'Italia femminile, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Cina al Mondiale: "Uno dei segreti della nostra difesa è l'organizzazione, abbiamo lavorato tantissimo soprattutto a livello tattico e i risultati in campo si sono visti. Poi c'è da sottolineare la grande comunicazione e complicità, il fatto che tutte le calciatrici della nostra difesa giochino in squadre diverse e abbiano questa sintonia non è scontato. Bisogna dire che a livello individuale abbiamo i migliori difensori di questo torneo, sono convinta che continueremo su questa squadra. Abbiamo preso due gol da calci piazzati, sono situazioni in cui la difesa non può farci niente...".