Cristiana Girelli si toglie qualche sassolino dalle scarpa. La numero 10 bianconera ha regalato all'Italia femminile la vittoria al debutto nel Mondiale in Australia con un gol decisivo per la vittoria contro l'Argentina: "Aspettavo questo momento - racconta nel post partita ai microfoni della Rai - lo dedico a tutte noi perché i festeggiamenti dimostrano quanto teniamo a questa competizione. Abbiamo subìto tante critiche, anche ingiuste, ma era fondamentale partire coi tre punti e il piede giusto in un girone tostissimo. Non è stata una partita bellissima, siamo riuscite a portarla a casa".