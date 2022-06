A poche ore dalla gara con la Germania, il ct della Nazionale Roberto Mancini ha parlato così ai microfoni di Rai Sport: "Stasera cercheremo di mettere in difficoltà i nostri avversari, non sarà semplice ma dobbiamo fare il nostro gioco e ripartire bene".



FORMAZIONE - "Giocheranno Donnarumma, Florenzi, Acerbi, Bastoni, Biraghi; Frattesi, Cristante, Tonali; Politano, Scamacca, Pellegrini”.



FRATTESI – "E' da un po' che gioca in campionato, è un centrocampista completo e duttile che è già stato in Nazionale; ha bisogno di crescere e fare esperienza internazionale".



ZACCAGNI E LAZZARI – "Devo accettare quello che mi dicono. Per i giovani la Nazionale deve essere un punto di arrivo. Non sono deluso, sono cose che capitano".



MONDIALI - "Il calcio è questo, non meritavamo di rimanere fuori ma non ci siamo qualificati e dobbiamo accettarlo. Siamo tutti delusi, ora però pensiamo al futuro. Ho fiducia nei giovani".