L'Italia esce sconfitta contro la Germania, zero minuti per Gatti

L'Italia non riesce a mantenere il vantaggio ed esce sconfitta dalla gara d'andata contro la Germania. Gli azzurri avevano trovato l'1-0 dopo appena 9 minuti grazie a una bella azione sviluppata da Politano e poi conclusa con il goal di. Tante belle occasioni da entrambe le parti, soprattutto con Kean per l'Italia.La squadra di Nagelsmann, però, non ci sta e mette dentro il pareggio cinque minuti dopo l'inizio del secondo tempo grazie a. I tedeschi raddoppiano cona un quarto d'ora dalla fine e reggono fino al 94'. Sarà dunque importante per gli azzurri cercare di ribaltare il risultato al ritorno, soprattutto in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2026.

Durante Italia-Germania i due giocatori della Juventus convocati da Spalletti non sono entrati in campo, ma in situazioni diverse., infatti, non era neanche in panchina: il terzino non ha ancora recuperato al 100% dopo l'infortunio rimediato contro la Fiorentina , e punta a recuperare proprio per il match di ritorno. Saranno dunque i prossimi giorni a dare ulteriori risposte, mentreSpalletti ha infatti inserito la coppia, con il difensore dell'Arsenal che ha sentito un fastidio al ginocchio proprio sul finale di partita, quando durante un contropiede della Germania è rimasto a terra mentre scivolava.