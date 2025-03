Cambiaso in tribuna per Italia-Germania: come sta il terzino della Juventus?

Getty Images

L'Italia scende in campo contro la Germania per la gara di andata dei quarti di finale di Nations League. Partita importante per gli azzurri, che si giocano molto anche in ottica qualificazioni ai Mondiali 2026: se al termine dei due incontri la squadra di Spalletti avrà la meglio, verrà inserita nel girone da quattro squadre conAl momento, gli azzurri sono in vantaggio per 1-0 grazie al goal di Tonali. Spalletti non ha mandato in campo nessuno dei due giocatori bianconeri,. Il difensore è però in panchina, mentre il terzino della Juventus è rimasto in tribuna perché non è ancora al meglio.

Juventus, come sta Cambiaso?

Cambiaso può giocare al ritorno con la Germania?

Il giorno dopo la sconfitta con la, Cambiaso aveva svolto gli esami al J Medical dopo aver abbandonato il campo in anticipo per infortunio. I test medici, però, non hanno evidenziato particolari problemi per il terzino bianconero, che si è unito al ritiro azzurro di Appiano Gentile.Cambiaso, però, non è ancora al 100% e dunque non è stato scelto da Spalletti per la sfida di andata contro la Germania. Il ct azzurro, però, non ha convocato alcun giocatore per sostituire l'ex Genoa, che continuerà a lavorare per recuperareL'obiettivo per Cambiaso è rientrare per il match di ritorno contro la Germania. A parlarne è stato lo stesso Spalletti in conferenza stampa, spiegando che né lui né Zaccagni erano al meglio per la partita di questa sera."Per il momento non chiamo nessuno perché voglio vedere come va la prima sfida: può darsi che possa avere bisogno di una prima o una seconda punta in base ai recuperi di Zaccagni e Cambiaso. C'è il rischio che sia a disposizione solo per la seconda partita".