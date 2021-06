Allo Stadio Olimpico di Roma va in scena Italia-Galles, ultima partita del girone degli Azzurri agli Europei: fisiologico turnover per il c.t. Roberto Mancini, che deve difendere il primo posto.



Queste le scelte di formazione dei due allenatori:



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni, E. Palmieri; Pessina, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Bernardeschi. A disp: Sirigu, Meret, Di Lorenzo, Spinazzola, Locatelli, Castrovilli, Insigne, Acerbi, Cristante, Immobile, Barella, Raspadori. All. R.Mancini

GALLES (3-4-1-2): Ward; Gunter, Rodon, Ampadu; C. Roberts, Allen, Morrell, N. Williams; Ramsey; Bale, James. A disp: Hennessey, A. Davies, B, Davies, Lockyer, Wilson, T. Roberts, Moore, Norrington-Davies, J. Williams, Brooks, Mepham, Levitt. All. R.Page