A due giorni dalla terza partita dell'Italia all'Europeo in conferenza stampa ha parlato Federico Chiesa: prima un ricordo di Boniperti, poi il focus sul campo e un passaggio anche sulla Juventus. In vista della gara di domenica contro il Galles il ct Mancini, con gli Azzurri già qualificati agli ottavi di finale, potrebbe fare qualche rotazione mandando in campo dal primo minuto proprio Federico Chiesa. E la sua presenza oggi in conferenza stampa potrebbe essere un indizio.