L'Italia sta per affrontare il Galles nell'ultima partita della fase a gironi degli Europei. Una partita per la quale il c.t. Roberto Mancini farà un po' di turnover rispetto alle uscite precedenti della nazionale azzurra. A partire dalla difesa, dove il capitano della Juventus Chiellini sta a riposo causa noie muscolari e al suo posto accanto a Bonucci ci sarà l'interista Bastoni. Poi il ritorno di Verratti a centrocampo, e restando in tema juventino, di sicuro secondo Sky Sport ci sarà Chiesa, mentre rimane un ballottaggio tra Insigne e Bernardeschi sull'altra ala.