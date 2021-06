di CC

L'Italia batte il Galles 1-0 nell'ultima partita del girone: grazie al gol di Pessina, gli Azzurri chiudono il gruppo al primo posto con tre vittorie su tre. Agli ottavi affronteranno una tra Ucraina e Austria.



DONNARUMMA 6 - Che sarebbe più giusto un 'senza voto'.

SIRIGU s.v. - E ora manca solo Meret...



TOLOI 6 - Praterie per i gallesi, poi recupera e ricorda: Mancini gli ha affidato la fascia, nel bene offensivo e nel male difensivo



BONUCCI 6.5 - Mancini gli fa: 'Lancia!'. Leo esegue. Alle volte bene, alle volte male. In difesa, però, non si muove un gallese. E pulisce anche le incertezze di Donnarumma.

ACERBI 6 - Erroraccio su Ramsey. Poi il Galles è poca roba.



BASTONI 6.5 - Personalità. E intraprendenza. Chiellini out e quasi non si sente.



EMERSON 6 - Manca qualche scorribanda, compensa con intelligenza. Specialmente nelle chiusure.



VERRATTI 7.5 - Dalla sua presenza si realizza lo grande sforzo degli Azzurri. Con lui è ancora un'altra cosa. Bellissima. JORGINHO 6.5 - Chiude e scherma, poi inventa. Dal nulla.

CRISTANTE s.v. - Minuti in cascina.



PESSINA 7 - Il gol è un ricordo per la vita, la prestazione leggermente meno. Sbaglia tanto perché fa tanto.

CASTROVILLI s.v. - Hanno giocato tutti un minuto con il centrocampista viola.



CHIESA 7.5 - Dribbling e rincorse, fino alla fine dei minuti di gioco. Che forza. Che grinta. E quanto può determinare in quest'Europeo, specialmente a partita in corso.



BELOTTI 6.5 - Lotta e si danna, sfiora la rete che pure meriterebbe. Bene così.



BERNARDESCHI 6.5 - Errorini e cose buone, una partita d'altalene, comunque positiva. O meglio: che conferma il trend giusto in azzurro.

RASPADORI s.v. - A supporto.



MANCINI 8 - Tre vittorie su tre. L'Italia è bella anche con le riserve. Forse meno spietata, comunque forte.



Ward 5.5; Ampadu 4, Rodon 6, Gunter 5.5; C. Roberts 5.5, Allen 5, Morrell 5.5, N. Williams 6; Bale 5, Ramsey 5, James 5.5.