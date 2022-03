È grande, forse indescrivibile la delusione degli italiani in seguito al mancato raggiungimento del prossimo Mondiale in Qatar. Proprio per questo molti italiani hanno provato ad esprimere il loro disappunto tramite i loro account social. Chi deluso, chi addirittura troppo giovane per vedere un Mondiale, chi invece si lascia andare ad un paragone con la disfatta di quattro anni fa a San Siro per mano della Svezia. Queste alcune tra le reazioni.