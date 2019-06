L'Italia saluta il Mondiale femminile. Troppo forte l'Olanda per le ragazze della CT Milena Bartolini, che resistono nel primo tempo e sfiorano il vantaggio finendo per cedere solamente nella ripresa alle scatenate campionesse europee. Il sogno delle azzurre si conclude ai quarti di finale a Valenciennes. Nel post partita, su Sky Sport, la calciatrice della Juventus Women Cecilia Salvai non ha retto all'emozione ed è scoppiata in lacrime al termine della gara. L'azzurra avrebbe dovuto partecipare alla manifestazione iridata, ma un infortunio le ha negato la possibilità di prendere parte ad un cammino straordinario.