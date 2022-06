L'Italia crolla contro la Germania. Un 5-0 diventato 5-2 nel finale, che non cancella la figuraccia, una delle peggiori della storia azzurra. La nuova Italia dei giovani, guidata dal ct Roberto Mancini, incappa in un flop inatteso, un altro. Ma qual è il problema? Ce ne sono diversi, ma uno senza dubbio è l'assenza di gente come Chiellini, Bonucci e Chiesa, gli juventini che hanno guidato la Nazionale nell'Europeo vinto un anno fa. E anche quel paragone Bastoni-Chiellini ora come in passato stona parecchio... "Altro che erede", protestano i tifosi.



Italia flop, i tifosi: 'Bastoni erede di Chiellini? Da denuncia! Senza Chiesa e Bonucci...': i commenti nella nostra gallery