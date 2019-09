L'Italia di Roberto Mancini vuole mettere una chiara ipoteca sulla qualificazione ai prossimi Europei del 2020 questa sera in trasferta a Tampere, contro la Finlandia. Dopo aver vinto con qualche sofferenza di troppo in Armenia, gli azzurri vogliono altri tre punti per volare a quota 18 e chiudere prossimamente la questione qualificazione. Ci sarà Leonardo Bonucci, con la fascia di capitano al braccio, mentre in attacco dovrebbe essere confermato Federico Bernardeschi. La partita sarà visibile a partire dalle ore 20.45 su Rai 1 e in streaming su Rai Play.



LE PROBABILI FORMAZIONI:



FINLANDIA (4-4-2): Hradecky; Raitala, Arajuuri, Toivio, Uronen; Lod, Kauko, Kamara, Soiri; Tuominen, Pukki.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Izzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Pellegrini, Jorginho, Sensi; Bernardeschi, Belotti, Chiesa.