Vittoria a fatica, ma tanto basta alla Nazionale di Milena Bertolini. L'Italia continua a vincere nel proprio girone di qualificazione agli Europei di calcio femminile: a segno è andata anche la juventina Cristiana Girelli, autrice anche di un ottimo assist di tacco per il primo gol di Bartoli.



IL TABELLINO

Malta (5-4-1): J. Xuereb; Sciberras (81° Turner), S. Farrugia, Lipman, C. Zammit, Flask; B. Borg (70° E. Xuereb), S. Zammit, Theuma (59° Said) , Cuschieri; M. Farrugia. A disposizione: R. Borg, Misfud, Carabott, C. Xuereb, Turner. Ct Gatt



Italia (4-4-2): Giuliani; Bergamaschi, Gama, Fusetti, Bartoli (83° Guagni); Cernoia, Galli, Giugliano, Marinelli (45° Girelli); Giacinti, Tarenzi (53° Rosucci). A disposizione: Durante, Baldi, Boattin, Linari, Tucceri, Guagni, Serturini, Greggi, Glionna, Sabatino. Ct Bertolini



Gol: 67° Bartoli, 90° Girelli



Ammonizioni: 42° Cernoia (I), 47° Flask (M), 90° Lipman (M)