La Juventus Women continua a fornire giocatrici alla Nazionale azzurra femminile. Ieri le ragazze del c.t. Bertolini hanno travolto a domicilio la Romania connelle qualificazioni ai Mondiali del 2023.Di Valeria Pirone, della Roma, l'altra rete italiana. Quattro giocatrici bianconere erano in campo in Romania-Italia 0-5: Gama, Boattin, Bonansea, Girelli. E altre due ne sono entrate a gara in corso: Bonfantini e Salvai.