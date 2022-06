Dal sito ufficiale della FIGC femminile:



Conclusa la seconda fase di raduno con una partitella amichevole contro la squadra Under 15 maschile dell’Inter, ad un mese esatto dalla prima gara che l’Italia giocherà all’Europeo contro la Francia, la ct Milena Bertolini ha diramato oggi le convocazioni per la terza fase della preparazione che si svolgerà al Centro Tecnico Federale di Coverciano da domenica 12 a venerdì 17 giugno. Sono 30 le calciatrici Azzurre che si raduneranno domenica sera entro le 23 per iniziare il giorno seguente il programma di lavoro.



“Ho visto un gruppo fortemente motivato – ha dichiarato oggi la ct Bertolini ai microfoni di RaiSport - che sta lavorando duro con grande fame, perchè è questo che farà la differenza. Mi piace la qualità di queste ragazze, che è tanta dal punto di vista tecnico e tattico. Le 23 che porterò all'Europeo devono dare la disponibilità di stare dentro al gruppo in vari modi: per chi sarà titolare sarà più facile, le altre dovranno mettersi a disposizione sempre col sorriso perchè l'obiettivo è comune. Devo dire che tutte stanno facendo bene e per me sarà molto difficile fare le scelte”.

Dopo questo raduno, ci sarà l’ultima parte della preparazione a Castel di Sangro, che ospiterà la Nazionale dal 20 giugno fino al 1° luglio, il giorno in cui si disputerà l’amichevole di prestigio con la Spagna (ore 17, diretta su Rai Sport + HD) che precederà la partenza per l’Inghilterra, prevista per il 4 luglio.



L’elenco delle convocate

Portieri: Roberta Aprile (Juventus), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (AS Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (AS Roma), Chiara Robustellini (Inter), Angelica Soffia (AS Roma);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Anastasia Ferrara (AS Roma), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (AS Roma), Giada Greggi (AS Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Fiorentina), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina), Annamaria Serturini (AS Roma).



PROGRAMMA NAZIONALE "A" FEMMINILE

Raduno pre-europeo a Coverciano dal 12 al 17 giugno 2022





Domenica 12 giugno

Entro le ore 23.00 raduno presso CFT di Coverciano Lunedì 13 giugno

Ore 10.00 Allenamento (chiuso)

Ore 14.00 Conferenza stampa CT

Ore 17.30 Allenamento (aperto alla stampa i primi 15’)



Martedì 14 giugno

Ore 13:45 Incontro con la stampa (calciatrici)

Ore 17.30 Allenamento (aperto alla stampa i primi15’)



Mercoledì 15 giugno

Ore 10:00 Allenamento (chiuso)

Ore 13.45 Incontro con la stampa (calciatrici)

Ore 17.30 Allenamento (aperto alla stampa i primi 15’)



Giovedì 16 giugno

Ore 13.45 Incontro con la stampa (calciatrici)

Ore 18.00 Gara di allenamento (chiusa)



Venerdì 17 giugno

Ore 10:00 Allenamento (chiuso)

A seguire scioglimento della comitiva