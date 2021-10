Così come la controparte maschile, anche la Juventus Women fornisce tante giocatrici alle nazionali azzurre. Sì, usiamo il plurale perché in questo caso vi parliamo della selezione azzurra Under 19, che ieri hanella prima partita delle qualificazioni agli Europei dell'anno prossimo. Addirittura le azzurrine del c.t. Sbardella sono andate a segno solo con giocatrici della Juve:E in campo c'erano anche Valentina Soggiu ed Elisa Pfattner. Giovani bianconere crescono e vincono in nazionale.