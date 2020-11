L'Italia femminile disputerà martedì 1 dicembre a Viborg una partita decisiva per le Qualificazioni agli Europei dell'anno prossimo: c'è da portare a casa un risultato positivo contro la Danimarca per mettere al sicuro le possibilità di qualificazione tra le migliori seconde. Sempre folta la colonia bianconera, con nove rappresentanti: a fare notizia è soprattutto il rientro di Sara Gama dopo l'infortunio! In chiave Juve Women degna di nota anche la prima chiamata per Sofia Cantore, della Florentia ma in prestito dalla Juventus. Fuori Cecilia Salvai ancora positiva al coronavirus.

Ecco l'elenco delle 31 convocate dal c.t. Milena Bertolini

PORTIERI: Roberta Aprile (Inter), Rachele Baldi (AS Roma), Laura Giuliani (Juventus), Katja Schroffenegger (Fiorentina)

DIFENSORI: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Empoli), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Atletico Madrid), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Laura Fusetti (AC Milan), Elena Linari (Bordeaux), Tecla Pettenuzzo (AS Roma), Alice Tortelli (Fiorentina), Linda Tucceri Cimini (AC Milan)

CENTROCAMPISTE: Valentina Bergamaschi (AC Milan), Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (AS Roma), Gloria Marinelli (Inter), Marta Mascarello (Fiorentina), Cecilia Prugna (Empoli), Martina Rosucci (Juventus)

ATTACCANTI: Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Florentia San Gimignano), Valentina Giacinti (AC Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Elisa Polli (Empoli), Daniela Sabatino (Fiorentina), Stefania Tarenzi (Inter)