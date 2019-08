Milena Bertolini è stata confermata alla guida della Nazionale Femminile. La ct ha rinnovato il contratto con la FIGC per altri due anni e si prepara a vivere la nuova stagione azzurra con grande entusiasmo, anche alla luce dei traguardi raggiunti dalla sua squadra.



E' il comunicato apparso sul sito ufficiale della Figc, che prosegue: “Mi fa piacere continuare questo percorso ed essere ancora qui i prossimi due anni per proseguire con il lavoro iniziato e contribuire ad una ulteriore crescita del calcio femminile in Italia. Questo nuovo inizio presenta tanti trabocchetti ora c'è una responsabilità diversa, tutti danno per scontato che quello che abbiamo fatto prima lo dobbiamo fare sempre, dimenticando che è stato qualcosa di straordinario perché le ragazze sono andate oltre le loro possibilità. Dobbiamo avere la consapevolezza che è l'inizio di un nuovo corso, un inizio più difficile rispetto a due anni fa, quando ci siamo ritrovate per la prima volta”.