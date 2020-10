Ancora due positive nel gruppo squadra della Nazionale femminile. Il comunicato: "Dopo il caso di Alia Guagni, che ha dovuto abbandonare il ritiro dopo essere risultata positiva al COVID-19, l’esito dei tamponi effettuati ieri presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano ha evidenziato la positività di altre due calciatrici della Nazionale Femminile. I tamponi delle due Azzurre risultano a bassa carica. I test sono stati ripetuti questa mattina, sia per le due calciatrici positive che per il resto del gruppo squadra. In via precauzionale, la conferenza stampa prevista alle 15 presso CTF di Coverciano è stata annullata".