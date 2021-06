Dal sito ufficiale della FIGC: "Ventiquattro calciatrici sono state convocate oggi dal tecnico federale Enrico Sbardella per il secondo stage di preparazione alla prossima stagione – dopo quello che si è appena concluso - che la Nazionale Femminile Under 19 sosterrà presso il Centro di preparazione olimpica di Tirrenia da lunedì 28 giugno a sabato 3 luglio.



Si tratta di un gruppo nuovo formato da ragazze che provengono per lo più dall’Under 17.



Elenco delle convocate



Portieri: Beretta Beatrice (Up Comunale Tavagnacco), Gilardi Astrid (Internazionale Milano), Soggiu Valentina (Juventus);



Difensori: Caiazzo Sara (Juventus), D’Auria Federica (Juventus), Larenza Rossella (Pink Sport Time), Massimino Marika (Roma), Passeri Angela (Internazionale Milano), Pellinghelli Alice (Sassuolo), Requirez Jenny (Juventus), Testa Emanuela (Florentia Sangimignano);



Centrocampisti: Colombo Valentina (Brescia Calcio Femminile), Ferrara Anastasia (Roma), Gallazzi Valentina (Internazionale Milano), Giai Alice (Juventus), Mariani Elisa (Up Comunale Tavagnacco), Musolino Maria Letizia (San Marino Academy), Pavan Matilde (Internazionale Milano), Severini Emma (Roma);



Attaccanti: Berti Alice Ilaria (Juventus), Cochis Anita Maria (Internazionale Milano), Corelli Alice (Roma), Marengoni Arianna (Ravenna Women), Pfattner Elisa (Juventus)."