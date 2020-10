Erano due casi di "falso positivo" le due positività al coronavirus riscontrate stamattina nella Nazionale femminile del c.t. Milena Bertolini, ricca peraltro di giocatrici della Juventus Women. Una squadra già falcidiata dagli infortuni (come Gama) e positività reali al Covid-19 (come Guagni) che domani però potrà affrontare la delicata sfida contro la Danimarca (ore 17.30 a Empoli, qualificazioni agli Europei dell'anno prossimo) con rinnovata serenità. Come insegna anche il caso di Hakimi all'Inter, non sempre la prima positività al coronavirus corrisponde a realtà. Sospiro di sollievo dunque per le azzurre in questione, la cui identità non è stata svelata.