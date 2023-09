Andrea, intervenuto in conferenza stampa per presentarsi come nuovo CT della, ha parlato anche di Sara, capitana delle azzurre e dellanon convocata per il recente Mondiale. Ecco le sue dichiarazioni: "Per me è una grandissima opportunità, un mix di gioia e di orgoglio, è un giorno importante. Sono orgoglioso di essere presente in questa nuova ripartenza. Quando chiama la Nazionale non c’è tempo per pensare, lo si accetta e basta. Un nuovo inizio per tutte, e non ci sarà nessuna preclusione verso nessuna. Questo è un momento di passaggio, e c’è bisogno di quelle cosiddette veterane che possono aiutare le più giovani a crescere. Mi è stato chiesto di fare calcio, e va valutato sul campo e non su quello che si può dire o fare fuori. Il criterio delle convocazioni è l’osservazione e i feedback della struttura che mi ha messo a disposizione la federazione. Ho chiamato tutti i tecnici di Serie A, perché è importante la collaborazione. Voglio una squadra coraggiosa e penso che ci siano le qualità per farlo. Abbiamo delle ragazze che possono esprimere il loro potenziale, ma oltre la tecnica e la tattica serve fiducia. Gama? C’è attenzione verso tutte, e non posso pensare a problematiche che non ho vissuto".