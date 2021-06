Cristianaè intervenuta dal ritiro dellaitaliana femminile. Queste le sue parole: "Contro l'Olanda non sarà una rivincita, la partita dei Mondiali appartiene al passato. Sarà una sfida affascinante, loro saranno pronte per andare alle Olimpiadi e quindi troveremo una squadra già pronta per fare una partita internazionale. Noi voglia continuare a fare bene nel nostro percorso di crescita e sarà un test importante. Si può sempre migliorare. Dobbiamo tenere la mentalità che abbiamo avuto al Mondiale e che in questi due anni a volte ci è un po' mancata. Questo è un gruppo pronto al lavoro e al sacrificio"