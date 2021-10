L'Italia femminile ha appena battuto 5-0 la Lituania a Vilnius nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali. In formazione, tra titolari e subentrate, hanno visto il campo 8 delle 9 convocate della Juventus Women (la sola Boattin è rimasta in panchina per tutta la gara) e nel tabellino delle cinque diverse marcatrici, tre sono giocatrici bianconere:che ha sbloccato il risultato, mentre nel secondo tempo hanno arrotondato il bottino capitan. Le altre 5 juventine in campo non menzionate sono Lenzini, Salvai, Girelli, Bonansea e Lenzini. Sempre più ItalJuve!