Alle ore 21 scende in campo la Nazionale Italiana di Milena Bertolini a Rotterdam contro la Francia per l'esordio a Euro2022. Per la Francia ci sarà in campo la bianconera Pauline Peyraud-Magnin a difendere i pali. Tra le azzurre il capitano sarà Sara Gama mentre in campo ci saranno Cristiana Girelli, Barbara Bonansea, Arianna Caruso e Lisa Boattin. Queste le formazioni ufficiali:Francia (4-3-3): Peyraud-Magnin; Périsset, Karchaoui, Renard, Tounkara; Geyoro, Bilbault, Toletti; Diani, Katoto, Cascarino. Ct DiacreItalia (4-3-3): Giuliani; Bartoli, Gama, Linari, Boattin; Caruso, Giugliano, Galli; Bergamaschi, Girelli, Bonansea. Ct Bertolini