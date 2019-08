L'Italia Femminile riparte. Dopo il bel Mondiale, le azzurre si ritrovano per le qualificazioni al Campionato Europeo Femminile UEFA 2021 in Inghilterra. Due le partite: giovedì 29 allo stadio ‘Ramat Gan’ contro Israele (ore 18.30 locali – CET +1) e martedì 3 settembre allo stadio ‘Mikheil Meshi’ (ore 17.00 locali – CET +2) contro la Georgia.



Lista delle convocate - Prima nella nazionale maggiore per Arianna Caruso, out Bonansea per una frattura al piede. Ben 8 bianconere.



Portieri: Laura Giuliani (Juventus), Francesca Durante (Fiorentina Women), Rachele Baldi (Empoli Ladies).



Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Laura Fusetti (AC Milan), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina Women), Martina Lenzini (Sassuolo), Elena Linari (Atletico de Madrid), Linda Tucceri Cimini (AC Milan).



Centrocampisti: Valentina Bergamaschi (AC Milan), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (AS Roma), Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (AS Roma), Martina Rosucci (Juventus), Annamaria Serturini (AS Roma).



Attaccanti: Cristiana Girelli (Juventus), Valentina Giacinti (AC Milan), Daniela Sabatino (Sassuolo), Stefania Tarenzi (FC Inter).