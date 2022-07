Barbaraè intervenuta ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta dell'contro il, che ha condannato le azzurre all'eliminazione dall'. Ecco le sue parole: "Dispiace molto essere uscite, questi Europei sono iniziati male regalando un tempo alla Francia, ma poi abbiamo reagito. Contro Islanda e Belgio abbiamo dimostrato di poter vincere, ma non ci siamo riuscite e questo ci distrugge. Con laabbiamo giocato tante gare quest'anno, ma non ho visto questa differenza fisica in queste gare, nelle ultime due abbiamo fatto un assedio e non ho visto un problema fisico. Purtroppo quando la palla non entra, non entra".