Si è finalmente composto il quadro delle giocatrici azzurre convocate da Milenaper il, in programma tra una settimana. In elenco nove giocatrici della, mentre sono state escluse Katja Schroffenegger, Valentina Bergamaschi, Julie Piga, Chiara Robustellini, Eva Schatzer, Flaminia Simonetti e Martina Piemonte. A far rumore, dopo quanto successo con Sara, è soprattutto la scelta sulle due rossonere. Filangeri e Merlo, invece, saranno aggregate alla squadra per il periodo di preparazione. Di seguito la lista completa.: Rachele Baldi (Fiorentina), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan);: Elisa Bartoli (Roma),, Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo),, Elena Linari (Roma), Beatrice Merlo (Inter), Benedetta Orsi (Sassuolo),, Giulia Dragoni (Barcellona), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Emma Severini (Fiorentina);, Valentina Giacinti (Roma),, Benedetta Glionna (Roma), Annamaria Serturini (Roma).