L’Italia femminile debutta con una vittoria contro l’Australia. Un successo che porta anche la firma di Laura Giuliani. La numero uno della Nazionale e della Juventus Women ha contribuito alla vittoria finale con le sue parate, su tutte il rigore parato prima della ribattuta vincente della rigorista avversaria. La Giuliani ha commentato con soddisfazione l’ottimo esordio iridato ai microfoni di Sky Sport: “Ho fatto il mio dovere, in fondo siamo lì per questo. Fare una bella prestazione è facile in un ambiente del genere e in un contorno del genere, ma il difficile è ripetersi. Bisogna guardare sempre alla partita successiva con gli occhi della prima uscita. Ringrazio tutti per i complimenti ma sto già pensando alla prossima gara”.