Italia femminile, Girelli: 'C'è orgoglio, ma serviva un arbitraggio all'altezza'

Inghilterra-Italia, le parole di Girelli

Ancheha parlato nel post partita di, match perso ai supplementari dalle Azzurre che hanno visto sfumare proprio sul più bello la possibilità di giocarsi la finale dell'Europeo femminile."Siamo venute qua per riaccendere il fuoco che in questi anni è mancato", il commento dell'attaccante della, grande protagonista nel corso della competizione e ieri sera costretta a uscire dal campo anzitempo per infortunio. "Ci teniamo ai grazie, ma il dispiacere è enorme perché eravamo a due minuti da qualcosa di storico. Sono orgogliosa delle compagne perché abbiamo fatto una partita incredibile, poi, posso dirlo, quando il livello si alza così tanto c'è bisogno anche di un arbitraggio all'altezza. Quando si prendono decisioni importanti bisogna avere sangue freddo, quando dai un rigore così almeno andare a rivederlo. Ma non è un alibi, nel finale potevamo raddoppiare e la partita finiva lì. Orgogliosa di quello che abbiamo fatto, sono lacrime di tristezza e orgoglio".

Girelli ha poi aggiunto: "Penso di aver vissuto delle serate bellissime, le più belle della mia carriera a 35 anni. Questo mi fa ben sperare per chi arriva, è stato un viaggio incredibile, ci credevo tanto, avevo buone sensazioni, abbiamo vissuto emozioni stratosferiche e si vive di questo. Quello che ci rimane di più è questo, anche i risultati ma questo non ce lo toglie nessuno, nemmeno un rigore al 120°".