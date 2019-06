"Sono molto emozionata, è una bella cosa per noi. A ottobre siamo state al Quirinale e oggi qua per la prima volta nella storia in Senato. Siamo felici di partire con questo doppio ricordo con noi". Ha parlato così, Sara Gama, ai microfoni di Sky Sport dopo la visita al Senato e di conseguenza con la seconda carica dello Stato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, attuale presidente del Senato. Il capitano della Nazionale femminile ha guidato il gruppo di Milena Bertolini, prontissimo per il Mondiale in Francia: quest'oggi la squadra ha raggiunto la 'casa azzurra' di Valenciennes. Da lì partirà il sogno delle ragazze azzurre.