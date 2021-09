Così come Giorgio Chiellini, anche Sara Gama è sia colonna difensiva che capitano della Juventus e della Nazionale italiana. Oggi le azzurre hanno battuto la Moldavia 3-0 in un match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2023 (doppietta di Girelli e sigillo di Giacinti) e Gama ha così commentato la prestazione ai microfoni della Rai: "Abbiamo giocato la partita che volevamo, eA noi Trieste porta fortuna.Ora la testa è sulla prossima e importante partita (martedì in Croazia, ndr)."