L'Italia femminile esce dal Mondiale e una delle protagoniste azzurre (e bianconere), Laura Giuliani, condivide questo bel post su Instagram: "Un applauso a noi. Un applauso a noi che, come cantano i Negrita e Fiorella Mannoia, “abbiamo imparato a sognare che non siamo bambine” ma un po’ più cresciute dimostrando che non c’è età per inseguire un sogno. I sogni vanno coltivati perché alla fine è sempre così: “Perché voi, l’Italia, siete stati il nostro 12esimo uomo".